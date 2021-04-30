Halka arz sayısının 2021’de 40’ı aşması bekleniyor

‘Ekonomik Büyümede Halka Arzların Önemi Gelinen Nokta ve Beklentiler’ başlıklı çevrim içi seminere katılan Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, önemli açıklamalarda bulundu.

Teşvikler getirildi

Ergun, borsada işlem görmeye başlayan şirketlere teşvikler sunulduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Örneğin, 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmiştir. Yine EPDK tarifelerinde enerji şirketlerinin lehine uygulamalar mevcuttur. Nakit sermaye artırımlarında matrahta yapılan indirimlerde avantajlar sağlanmıştır. Dolayısıyla hem şu anki piyasa koşulları hem de bu teşviklerle 2021 yılında halka arzların artarak devam etmesini bekliyoruz. Borsamızda, senenin başından beri işlem görmeye başlamış olan 11 şirkete 6.6 milyar lira kaynak sağlandı. Başvurusu değerlendirilmeye devam edenlerle bu sene inşallah 40 şirketi rahatlıkla aşarız.”

Yoğunlaştığımız projeler var

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için her sene belirli sayıda şirketlere kaynak sağlanması gerektiğini dile getiren Ergun, “Firmalarımızı bankacılık sisteminden biraz daha sermaye piyasalarına doğru yönlendirmeliyiz. Halka arzlardaki bu canlılığı ileriki yıllara da taşımalıyız” dedi. Ergun, şunları kaydetti: “Üzerinde çalıştığımız önemli projeler var. Projeleri hayata geçirdikçe açıklayacağız. Bu projelerden bir tanesi aslında şu an uygulanabilir durumda. Örnek olması açısından biraz bahsedeyim. Diyelim ki siz büyüme potansiyeli olan, yatırım yapmak isteyen bir şirketsiniz. Şu anda kendinizi halka arza hazır hissetmiyorsunuz ama büyümek için sermayeye bugünden ihtiyacınız var. Bu sermayeyle önce yatırımlarınızı yapmak ve büyümek istiyorsunuz sonra da daha yüksek bir kıymet haline geldiğinizde halka arzı yapmayı planlıyorsunuz. Evet, bu mümkün. Önce, paylarınızı büyüme potansiyelinize inanan kurumsal yatırımcılara satın. İhtiyacınız olan sermayeyi elde edin. Sizi hemen borsaya kote edelim. Borsada hemen işlem görmeye başlayın. Daha sonra yüksek bir kıymet haline geldiğinizde halka arzınızı yapın. Sizi o zaman ana pazara alalım. Böylece size daha önce yatırım yapmış olan kurumsal yatırımcılar da bir çıkış imkânına kavuşmuş olur.”

Pencere açıldı

Ergun, halka arz başvurusunda bulunan şirketlerin finansal yapılarını ciddi şekilde incelediklerini söyledi. Bu sene halka arz konusunda daha büyük ve kaliteli şirketler geldiğini aktaran Ergun, “Çünkü bir pencere açıldı. Bu pencere içinde kendini daha önce hazırlamış olan şirketler artık hızlı bir şekilde pencereden içeri girip halka arzlarını bitirmek istiyorlar. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Bu fırsat bir süre daha devam edecektir” şeklinde konuştu.