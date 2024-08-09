Halka arz olan Gündoğdu Gıda Süt kaç lot verecek? Şirketin sahibi kimdir?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz onayı alan, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisseleri 35 liradan halka arz edilecek.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş şirketi %100 oranla Zülküf Kopuz’a aittir. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri, 1975 yılında İstanbul Unkapanı Gıda çarşısında kuruldu. Üsküdar’da Genel Müdürlüğü bulunmakla birlikte Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde peynir çeşitleri, toplu tüketim, ulusal market zincirleri ve discount ve ev dışı tüketim kanallarına hizmet sunuyor. Yurtdışındaki müşterilerin de taleplerine cevap veriyor.

Manisa OSB’de 15.000 metrekare alana kurulu 3.000 metrekarelik fabrikada üretimini sürdürüyor. 2011-2013 yılları arasında TOBB, TEPAV ve AllWorld Network’ün öncülüğünde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için düzenlenen “Türkiye 100 Projesi”nde, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT DAĞITIM YÖNTEMİ NEDİR?

Gündoğdu Gıda Süt lotları yatırımcılara tamamı eşit dağıtım olarak dağıtılacak. T1 T2 bakiye ile katılım mümkün olacak.

HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?

– %85 İşletme sermayesi.

– %15 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu işletmesi.

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GÜNDOĞDU GIDA HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

Gündoğdu Gıda halka açıklık oranı 25,64%’dür. Toplamda 10 milyon adet lot dağıtılacaktır.

GÜNDOĞDU GIDA FİYAT İSTİKRARI VE HEDEFLERİ

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.

Ayrıca şirket sahibi halka arz tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sahip olduğu payları, halka arz fiyatının altında bir fiyattan satmayacağını taahhüt etti.

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arzında toplam 10.000.000 lot hissenin dağıtımı yapılacaktır. Halka arza 750 bin kişinin katılması halinde 13-14 lot, 1 milyon kişinin katılması halinde 10-11 lot, 1,5 milyon kişinin katılması halinde 6-7 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir.