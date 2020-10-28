  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Halk TV'ye çıkan CHP'liden Erdoğan'a skandal 'Macron' tepkisi
Siyaset

Halk TV'ye çıkan CHP'liden Erdoğan'a skandal 'Macron' tepkisi

Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu ve CHP Meclis üyesi Elfin Tataroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerinin "Söylenmeyecek dozda" olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:14:00 -

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı sözleri tüm dünyada gündem oldu. İslam’a açıkça savaş açan Macron, yüce dinin küresel terörizm olduğunu ileri sürerek haddini aştı. Onlarca camiyi de ibadete kapatan Macron, Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimize yönelik hakaret içeren karikatürleri de devlet binalarına yansıtarak iyice rezilleşti.

Macron’un küstahlıklarına tüm Müslümanlar tepki gösterirken, Suudi Arabistan gibi batı kuklaları Fransa’dan yana saf tuttu. İslam aleminin geçmişte olduğu gibi günümüzde de liderliğini yapacak olan Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı’nın rezilliklerine en sert tepki veren ülke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron’un zihinsel hastalığa sahip olduğunu vurgulayarak, Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı yaptı.

Tüm bunlar yaşanırken, CHP’nin durduğu çizgi her zamanki gibi şaşırtmadı.

İç siyasette hesaplar yaparak dindarlara oynamaya çalışan CHP, batılı dostlarını da savunmaktan geri durmuyor. Halk TV’de bir programa katılan Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu ve CHP Meclis üyesi Elfin Tataroğlu, Macron’un kendi siyasetini inşa edebilmek için dozu artırdığını söyledi. Aynı zamanda Tataroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirerek, batılı dostlarına selam gönderdi!..

Tataroğlu, Erdoğan'ın tepkisine karşı çıkarak, “Hiçbir şey iyi gitmiyor şu anda. Fransa'da Macron da kendi siyasetinini inşa edebilmek için dozu çok arttırıyor. Ama yine de bu son tahlilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar hem Macron'a yönelik hem de Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. Erdoğan da bunları çok yükseltti. Nazi benzetmesi faşist demesi bunlar Almanya'da suç. Dolayısıyla bu onlar için çok ağır bir hakaret” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Fransızlar çoğalmaya başladı
  • Yanıtla

islam, insanlik dusmani, cami kapatan islama saldiran hacli zihniyey irkci fasisttir! Turkiyede de var bunlardan, kriptolarindan!

........
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay