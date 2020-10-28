Halk TV'ye çıkan CHP'liden Erdoğan'a skandal 'Macron' tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı sözleri tüm dünyada gündem oldu. İslam’a açıkça savaş açan Macron, yüce dinin küresel terörizm olduğunu ileri sürerek haddini aştı. Onlarca camiyi de ibadete kapatan Macron, Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimize yönelik hakaret içeren karikatürleri de devlet binalarına yansıtarak iyice rezilleşti.

Macron’un küstahlıklarına tüm Müslümanlar tepki gösterirken, Suudi Arabistan gibi batı kuklaları Fransa’dan yana saf tuttu. İslam aleminin geçmişte olduğu gibi günümüzde de liderliğini yapacak olan Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı’nın rezilliklerine en sert tepki veren ülke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron’un zihinsel hastalığa sahip olduğunu vurgulayarak, Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı yaptı.

Tüm bunlar yaşanırken, CHP’nin durduğu çizgi her zamanki gibi şaşırtmadı.

İç siyasette hesaplar yaparak dindarlara oynamaya çalışan CHP, batılı dostlarını da savunmaktan geri durmuyor. Halk TV’de bir programa katılan Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu ve CHP Meclis üyesi Elfin Tataroğlu, Macron’un kendi siyasetini inşa edebilmek için dozu artırdığını söyledi. Aynı zamanda Tataroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirerek, batılı dostlarına selam gönderdi!..

Tataroğlu, Erdoğan'ın tepkisine karşı çıkarak, “Hiçbir şey iyi gitmiyor şu anda. Fransa'da Macron da kendi siyasetinini inşa edebilmek için dozu çok arttırıyor. Ama yine de bu son tahlilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar hem Macron'a yönelik hem de Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. Erdoğan da bunları çok yükseltti. Nazi benzetmesi faşist demesi bunlar Almanya'da suç. Dolayısıyla bu onlar için çok ağır bir hakaret” dedi.