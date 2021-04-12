Halk Tv'ye bir haber için 113 bin lira ödeyen Maltepe Belediyesi: Belgeyi Ekşi Sözlük'ten kaldırtmak için kaç lira ödedi?

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Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçan CHP'li Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi'nin, Halk Tv'ye bir haber karşılığında 113 bin 870 lira ödediği ortaya çıkmış, kamuoyunda halkın parasını çar çur eden CHP'li belediyeye tepki yağmıştı.

Ekşi Sözlük belgeyi ne kadar ücret karşılığında kaldırdı?

Maltepe Belediyesi'ne ilişkin gelişme, CHP yandaşı olmayan tüm platformlarda yer bulduğu gibi Ekşi Sözlük'te de konuşulmuştu. Ancak Ekşi Sözlük'ün söz konusu makbuz belgesi ile tüm yazılarını sildiği ortaya çıktı.

Başkan Kılıç sessizliğe gömüldü

Kamuoyu, bir haber karşılığında Halk Tv'ye 113 bin 870 lira para ödeyen Maltepe Belediyesi'nin, ilgili belgeyi ve yazıları silen Ekşi Sözlük'e kaç lira ödediğini konuşurken, belediye yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

'CHP tıkır tıkır soyuyor'

Maltepe Belediyesi'nin temizlik işçileri, gasp edilen hakları sebebi ile greve çıkmış, ilçe bu sebeple çöp yığınına dönmüştü. İşçilerin parasını ödemeyip, haklarını gasp eden Maltepe Belediyesi'nin Halk Tv'ye bir haber bedeli için 113 bin 870 lira ödemesine de tepki yağmıştı. Sosyal medya hesabı twitterda 'CHP tıkır tıkır soyuyor' hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapılmıştı.