Halk Tv'nin Taksim Camii kini! AKM'nin tam karşısına yaptılar...

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İnşa edilen Taksim Camii ile Ayasofya-ı Kebir'in yeniden cami olmasını hazmedemeyen Halk Tv Sunucusu İrfan Değirmenci, her iki caminin de Müslümanlar için önemini anlayamarak, camilerimizin açılışını siyasetle ilişkilendirdi. "Siyasal İslam'ın Türkiye'de 40 yılı aşkın süredir kitlesini heyecanlandırmak için söylediği iki cümle vardı. Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e büyük cami yapılması. Her ikisi de bugün hayata geçirilmiş vaziyette." ifadeleri ile sözlerine başlayan Değirmenci, bu girişin ardından yaptığı eleştirilerle hazımsızlığını bastırmaya çalıştı.

'Taksim Camii AKM'nin hemen karşısına yapıldı'

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu durumdan memnun mu?" diye soran azgın azınlığın sesi Değirmenci, "Vatandaşlar bu kararlardan sonra bütün sorunlarının çözülmüş olduğunu mu düşünüyor? Daha evvel hemen arkasında büyükçe bir mescid vardı. Ve yine civarlarda başka camiler de vardı. Taksim Camii de yapıldı. Hemen yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin karşısına" şeklinde konuştu.

'Toplu Cuma namazı kıldılar'

Taksim Camisi'nde kılınan Cuma namazını da hedef alan Değirmenci, "Koronavirüs kısıtlamalarının devam ettiği Türkiye'de toplu Cuma namazı da kılındı. 'Tedbirlere uyduk dikkat ettik' diyorlar. Dışarı taştı kalabalık." dedi.

Gülsuyundan da rahatsız olmuş...

Taksim Meydanı'nın gülsuyu ile yıkanmasından da rahatsızlık duyan Halk Tv sunucusu, "Tonlarca gülsuyu ile Taksim Meydanı'nı yıkadılar. Bu gülsuyuyla ilgili çok mesaj göndermişsiniz. En son TOMA'larla vatandaşın üzerine tazyikli su sıkılmıştı. Bugün gülsuyu sıkıldı." dedi.

Son anda hakettiğini buldu!

Değirmenci, son olarak izleyicilerinden gelen mesajları okudu. "Harcanan parayı soran izleyicilerimiz var." dedikten sonra dalgınlıkla CHP'nin eleştirildiği bir mesajı daha okudu: " 'CHP demek heykel dikmek' diyen, (kısa bir şaşkınlık) hala bunu diyen izleyicilerimiz var."