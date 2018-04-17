Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Halk TV’nin sicili kabarık! Yaz yaz bitmiyor

Gayrı milli yayınları ile bilinen Halk TV’nin geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Can Ataklı’nın programına son vermesi, kanalın kabarık sicilini akıllara getirdi.

17 Nisan 2018 Salı 17:14
Halk TV’nin sicili kabarık! Yaz yaz bitmiyor

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL -  CHP’nin kanalı olarak bilinen ve gayrı milli yayınları ile toplumun büyük tepkisini çeken Halk TV, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla kanalda program yapan Can Ataklı’nın görevine son verdi. Karar sonrası Halk TV’yi topa tutan Ataklı’nın Kemal Kılıçdaroğlu veya Deniz Baykal’ın talimatı doğrultusunda kanaldan kovulduğu iddia edildi.

Halk TV ve Can Ataklı arasında yaşanan bu skandal gerilim, kanalın geçtiğimiz dönmelerdeki kabarık sicilini akıllara getirdi.

DEFALARCA DARBE BİLDİRİSİNİ YAYINLADILAR

15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT’yi işgal eden Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup teröristler, spiker Tijen Karataş’a silah zoruyla darbe bildirisini okutmuştu. Kalkışma gecesi ‘darbe yanlısı’ bir yayın politikası izleyen Halk TV, o gece defalarca FETÖ’cü teröristlerin darbe bildirisini yayınlamıştı. Kanal, TRT’nin işgalden kurtarılması ve normal yayın akışına geçilmesinden sonra da “utanç bildirisini” yayınlamaya devam etmişti.

FETÖ’CÜLER HALK TV’DE CİRİT ATTI

AK Parti karşıtlığı nedeniyle birçok kez FETÖ’ye yakın isimleri programlarda ağırlayan Halk TV, adeta örgütün cirit attığı medya organlarından birine dönmüştü. Sözcü yazarı Soner Yalçın da Halk TV’nin FETÖ’cüleri ağırladığını itiraf ederek, tepkisini “Halk TV’ye çıkıp Paralel Yapı övgüsü düzenlere ne diyeceğiz?” sözleriyle dile getirmişti.

KUR’AN KURSLARINA HAKARET

Halk TV'de yayınlanan programda konuşan başörtüsü düşmanı Ayşenur Arslan ve Hüsnü Mahalli, Diyarbakır’da meydana gelen ve 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası Kur’an kurslarını hedef alarak Müslümanların kutsalına hakaret etmişti. Arslan, bir diğer yayınında ise Ankara’yı kana bulayan kadın terörist Seher Çağla Demir için 'kızcağız’ ifadesini kullanarak terör seviciliğine soyunmuştu.

‘HALK TV’DE ‘HEPİNİZİ DENİZE DÖKERİZ’ KEPAZELİĞİ

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin oylanacağı referandum öncesi Halk TV’ye çıkan CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, “Evet çıkarda hepinizi denize dökeriz” tehdidinde bulunmuş ve ve gelen tepkiler üzerine ‘geri vites’ yapmak zorunda kalmıştı.

HALK TV’DE AFRİN SKANDALI

Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günlerde ‘Milli Eğitim’den talimat’ başlıklı bir habere yer veren Halk TV, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonu ‘saldırı’ olarak nitelendirmişti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:14
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Halk TV
  4. Ayşenur Arslan
  5. Hüsnü Mahalli
  6. Hüsnü Bozkurt
  7. CHP

YORUM YAZ

  • Onların dini yalan hakareOnların dini yalan hakare39 dk önce
    Sn.Bilgehan Akitin hangi dine mensup olduğunu sormuş. ..
  • bilgehanbilgehan1 sa önce
    ölüyü diriyi bitirdiniz gözü halk tv ye diktiniz...Sevgili akit hangi dine mensupsunuz=?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  1. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  2. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  3. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  4. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  5. Hakkari'de park halindeki araç..
  6. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  7. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  8. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  9. Borsa günü düşüşle bitirdi
  10. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  11. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  12. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
  13. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
  14. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
  15. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
  16. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
  17. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
  18. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
  19. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
  20. Malatya "Kartal" avına çıkacak
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...