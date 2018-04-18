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Halk TV'den kovulan Hüsnü Mahalli'den salvolar

Halk TV'den kovulan Hüsnü Mahalli, kanal yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:35
Halk TV'den kovulan Hüsnü Mahalli'den salvolar

Başörtüsü düşmanı Ayşenur Arslan'ın Hüsnü Mahalli ile yaptığı 'Maniki Dünya' programı yayından kaldırılırken Hüsnü Mahalli de Halk TV'den kovuldu.

Bu ayrılığın ardından sessizliğini bozan Mahalli, Halk TV yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

'SEVGİMİZİ KISKANDILAR'

Halk TV'nin kendisine olan sevgiyi kıskandığını belirten Mahalli '20 yıldır ne dediysem doğru çıktı. Bundan sonra da öyle olacak. Birlikte kurtulmak için. Onun için ben sizi, siz de beni sevdiniz. Halk TV yönetimi ‘Maniki Dünya fazla seyredilmiyor' diyerek belki de bizim bu sevgimizi kıskanmıştır.' diye yazdı.

'KORKTULAR'

Muhalif yapısıyla bilinen Halk TV'nin korktuğunu yazan Mahalli 'Atıldığımda ‘Doğan Medya'ya yönelik operasyondan sonra bizim de yeni yapılanmaya gitmemiz gerekiyor' dediler. Yoksa ‘Korktuk adım adım yandaş olmaya karar verdik' mi demek istediler.' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:35
  1. Halk Tv
  2. Hüsnü Mahalli
  3. Ayşenur Arslan

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