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Gündem Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide
Gündem

Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide

Yeniakit Publisher
2023-05-28 01:24:00 -
Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide

CHP'nin kanalı Halk TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılıp dua etmesi üzerinden algı operasyonunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı.

Camide Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Akşam namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Halk TV'den hazımsızlık

Fondaş Halk TV İstanbul'un manevi kalbi Eyüpsultan Camisi'nde namaz kılıp dua etmesini "Erdoğan seçim öncesi yine camide" şekilde servis etti.


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