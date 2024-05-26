Halk TV’den bir yalan habercilik daha! Bakan Yusuf Tekin yaptıkları haksızlığı böyle yüzlerine vurdu
Halk TV ve muhabirleri yine yalan habercilikte şaşırtmadı. Yeni müfredatın onaylanmasının ardından basın mensuplarına konuşma yapmaya giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için, Halk TV “Bakan, muhabirimizi itekledi” ifadelerini kullanarak iftira attı ve o görüntüleri yayınladı.
Yalan habercilikte adından sıkça söz ettiren Halk TV’de işler iyiye gitmeyince yalan ve iftira haberciliğine başlıyorlar. Bugün de nasibini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aldı.
Yeni müfredatın onaylanmasının ardından basın toplantısına gitmek isteyen Bakan Yusuf Tekin’in önünü, Halk TV muhabiri Ayşegül Altın kesince olanlar oldu. Onlarca gazetecinin hakkına girerek önünü kestiği Bakan Tekin’i muhabir Ayşegül Altın, soru sorma bahanesiyle kendisini durdurmaya çalıştı. Bakan Tekin’in “birazdan basın toplantısı yapacağım, diğerlerinin hakkına girmeyin” demesine rağmen yolundan çekilmeyen muhabirin yanından çekip giden Bakan Tekin, iftiraya maruz kaldı.
Haberi X hesabından paylaşan Halk TV, Bakan Tekin için “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Halk TV muhabiri Ayşegül Altın'ı itekledi” başlığını kullandı. X sosyal medyasında binlerce kişi Bakan Tekin’e destek vererek kanalın iftira attığını yüzlerine vurdu.