  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halk TV’den bir yalan habercilik daha! Bakan Yusuf Tekin yaptıkları haksızlığı böyle yüzlerine vurdu
Gündem

Halk TV’den bir yalan habercilik daha! Bakan Yusuf Tekin yaptıkları haksızlığı böyle yüzlerine vurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-26 13:47:00 - 2024-05-26 13:57:23

Halk TV ve muhabirleri yine yalan habercilikte şaşırtmadı. Yeni müfredatın onaylanmasının ardından basın mensuplarına konuşma yapmaya giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için, Halk TV “Bakan, muhabirimizi itekledi” ifadelerini kullanarak iftira attı ve o görüntüleri yayınladı.

Yalan habercilikte adından sıkça söz ettiren Halk TV’de işler iyiye gitmeyince yalan ve iftira haberciliğine başlıyorlar. Bugün de nasibini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aldı.

Yeni müfredatın onaylanmasının ardından basın toplantısına gitmek isteyen Bakan Yusuf Tekin’in önünü, Halk TV muhabiri Ayşegül Altın kesince olanlar oldu. Onlarca gazetecinin hakkına girerek önünü kestiği Bakan Tekin’i muhabir Ayşegül Altın, soru sorma bahanesiyle kendisini durdurmaya çalıştı. Bakan Tekin’in “birazdan basın toplantısı yapacağım, diğerlerinin hakkına girmeyin” demesine rağmen yolundan çekilmeyen muhabirin yanından çekip giden Bakan Tekin, iftiraya maruz kaldı.

Haberi X hesabından paylaşan Halk TV, Bakan Tekin için “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Halk TV muhabiri Ayşegül Altın'ı itekledi” başlığını kullandı. X sosyal medyasında binlerce kişi Bakan Tekin’e destek vererek kanalın iftira attığını yüzlerine vurdu.

Yeni müfredat onaylandı! Peki okullarda ne zaman uygulanacak?
Yeni müfredat onaylandı! Peki okullarda ne zaman uygulanacak?

Eğitim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni müfredat onaylandı! Peki okullarda ne zaman uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş müfredat açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş müfredat açıklaması!

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş müfredat açıklaması!

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Aktüel

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Yerli müfredat uygulanacak
Yerli müfredat uygulanacak

Eğitim

Yerli müfredat uygulanacak

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman bilik

Böyle ... kırık Lara yüz verirseniz tepenize çıkarlar. Kardeşim sen iktidarsın biraz otoriteni kullan

Sayın bakan toplumun taleplerine kulak ver

Açık lise sınavlarını onlayn yapılması gerek toplumun bu konuda talebi yoğun. tasarruf açısından da olumlu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23