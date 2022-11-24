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Gündem Halk TV’deki PKK aklama çalışması bitmek bilmiyor! Emekli Amiral Türker Ertürk’ten tepki çeken sözler
Gündem

Halk TV’deki PKK aklama çalışması bitmek bilmiyor! Emekli Amiral Türker Ertürk’ten tepki çeken sözler

Daha önce 'Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum' sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Halk TV'de katıldığı programda Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 12:27:00 -

Emekli Amiral Türker Ertürk, katıldığı Halk TV canlı yayınında, 13 Kasım'da gerçekleşen ve altı vatandaşımızın hayatını kaybettiği Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

PKK'yı aklama çabası

Daha önce "Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum" sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını "DEAŞ'ın yaptığını" öne sürerek terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı.

Türker "Bu işin arkasında radikal İslamcılar var. Bakıyoruz saldırgana Arap" ifadelerini kullandı. Hain saldırıdan terör örgünü sıyırmaya çalışan Türker'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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