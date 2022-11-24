Halk TV’deki PKK aklama çalışması bitmek bilmiyor! Emekli Amiral Türker Ertürk’ten tepki çeken sözler

Emekli Amiral Türker Ertürk, katıldığı Halk TV canlı yayınında, 13 Kasım'da gerçekleşen ve altı vatandaşımızın hayatını kaybettiği Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

PKK'yı aklama çabası

Daha önce "Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum" sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını "DEAŞ'ın yaptığını" öne sürerek terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı.

Türker "Bu işin arkasında radikal İslamcılar var. Bakıyoruz saldırgana Arap" ifadelerini kullandı. Hain saldırıdan terör örgünü sıyırmaya çalışan Türker'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.