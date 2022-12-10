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Gündem Halk TV'de skandal sözler! Biri bu rezilliği durdursun
Gündem

Halk TV'de skandal sözler! Biri bu rezilliği durdursun

CHP yanlısı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, Man Adası iftiralarının ardından açılan davada Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı çıktığını söyleyerek kesinleşmiş yalanı yine diline doladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 13:18:00 -
Halk TV'de skandal sözler! Biri bu rezilliği durdursun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik Man Adası iftiralarının ardından hakkında açılan davada Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemesine karar verilmişti. CHP yanlısı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan ise davada Kılıçdaroğlu'nun haklı çıktığını söyleyerek kesinleşmiş yalanı yine diline doladı.

 

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