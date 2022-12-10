Halk TV'de skandal sözler! Biri bu rezilliği durdursun
CHP yanlısı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, Man Adası iftiralarının ardından açılan davada Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı çıktığını söyleyerek kesinleşmiş yalanı yine diline doladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik Man Adası iftiralarının ardından hakkında açılan davada Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemesine karar verilmişti. CHP yanlısı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan ise davada Kılıçdaroğlu'nun haklı çıktığını söyleyerek kesinleşmiş yalanı yine diline doladı.