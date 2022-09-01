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Gündem Halk TV'de skandal: Ölen teröriste rahmet dilediler
Gündem

Halk TV'de skandal: Ölen teröriste rahmet dilediler

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan için canlı yayında rahmet diledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 22:29:00 - 2022-09-01 22:32:46

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK’lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri, geçtiğimiz günlerde babasına teslim edildi.

PKK'lı teröriste üzüldü

Konuyla ilgili Halk TV'de konuşan sunucu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü ve ailesine başsağlığı diledi.

Açıklamasında devleti suçlayan Payzın, "Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ERMAN

Aidiyetleri dışa vuruyor.

ilgili ayeti de okusaydi

SEHITLERIMIZDEN ESIRGENEN RAHMETI TERORISTTEN ESIRGEMEYENLERI ALLAH AHIRETTE DE SEVDIKLERINDEN AYIRMASIN!
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