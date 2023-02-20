Halk TV'de şaşırtan deprem yorumu! 'CHP'li Başkan istifa etsin'
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de Barış Pehlivan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istifaya çağırdı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin yıkıcı etkileri ile ilgili açıklamalar yaparken Barış Pehlivan Halk TV ekranlarında Lütfü Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.
'Lütfü Savaş istifa etsin'
Halk Tv'de yayınlanan programda konuşan Barış Pehlivan, Lütfü Savaş'ı deprem bügünden itibaren dinlediğini ama yaptığı açıklamalara inanamadığını belirtti.
Barış Pehlivan, "Muhalefet örnek olsun, Lütfü Savaş istifa etsin. Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu?" diyerek Lütfü Savaş'ı istifaya davet etti.
Siyaset
Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar
{relation id:1727441 slug:'halk-tvye-cikan-ekonomiste-bak-yuh-olsun-sana'}