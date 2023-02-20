Halk TV'de şaşırtan deprem yorumu! 'CHP'li Başkan istifa etsin'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin yıkıcı etkileri ile ilgili açıklamalar yaparken Barış Pehlivan Halk TV ekranlarında Lütfü Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

'Lütfü Savaş istifa etsin'

Halk Tv'de yayınlanan programda konuşan Barış Pehlivan, Lütfü Savaş'ı deprem bügünden itibaren dinlediğini ama yaptığı açıklamalara inanamadığını belirtti.

Barış Pehlivan, "Muhalefet örnek olsun, Lütfü Savaş istifa etsin. Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu?" diyerek Lütfü Savaş'ı istifaya davet etti.

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