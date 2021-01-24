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Gündem Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi
Gündem

Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında terör sevici HDP'li Garo Paylan, özerklik çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 23:32:00 -

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ile ittifak yapan HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Halk TV ekranlarında özerklik çağrısında bulundu.

Paylan'ın sözleri şöyle:

Türkiye'nin çoğulcu bir anlayışa içerde geri dönmesi gerekiyor. Bununla iç meselelerimizi çözeriz. Bu anlayışı Suriye'ye de önermesi gerekiyor. Bunun da anahtarı özerkliğe bir öcü gibi bakmamaktan geçiyor. Özerklik bölünmek demek değildir. İspanya'da onlarca özerk bölge var.

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