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Gündem Halk TV'de hazımsızlık! Çekemediler
Gündem

Halk TV'de hazımsızlık! Çekemediler

CHP yandaşı Halk TV'de yayımlanan 'Medya Mahallesi' programının sunucusu Ayşenur Arslan, konuğu Mustafa Sönmez ile birlikte Karadeniz'den çıkarılacak doğalgaz rezervi ve yerli otomobil TOGG ile ilgili skandal açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 17:53:00 -
Halk TV'de hazımsızlık! Çekemediler

CHP yandaşı Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programının sunucusu Ayşenur Arslan, konuğuyla Mustafa Sönmez ile Karadeniz'den çıkarılacak doğalgaz rezervi ve yerli otomobil TOGG için skandal sözler sarf etti.

Programa katılan Sözmez'in, "Karadeniz gazı beni çok güldürüyor" sözlerine "fıkra gibi" yanıtını veren Arslan, büyük tepki topladı.

Sunucu Arslan'ın Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili yönelttiği "ne kadar yerli ve milli" sorusu üzerine konuğu, "Neresi yerli ve milli. Otomotivde ithal girdi ortalama yüzde 70'tir. Bunun ne ayrıcalığı farklılığı olacak ki? Yüzde 70'i 75'i ithal olan bir araç." dedi. Mesnetsiz sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Yorumlar

Toprakoglu

En azından yerli ve milli iki … televizyon yorumcumuz olduğundan eminiz.daha ne olsun ki

M.Ali Şahin

Seni güldüren Karadeniz gazı değildir zannımca senin karadeliğin yazıdır o
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