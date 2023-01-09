Halk TV'de deprem! Cafer Mahiroğlu'na tepki gösterip gittiler
Halk TV'de peş peşe yaşanan istifalar hak-hukuk-adalet diyerek işçi hakkından dem vuranların gerçek yüzünü ortaya çıkarttı. Kanaldan istifa eden Özlem Akarsu Çelik, patronu Cafer Mahiroğlu'na sitemde bulunurken, Basın Kanunu'na ilişkin haklarının da verilmediğini söyledi.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de istifa depremi yaşandı.
Halk TV’nin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik ve Haber Koordinatörü İnan Demirel ile birlikte Nuray Tarhan, Gül Gündüzi ve Hazar Dost kanaldan istifa etti.
Özlem Akarsu Çelik, sosyal medya paylaşımında kanaldan ayrılma gerekçelerini sıralarken, patronu Cafer Mahiroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, Mahiroğlu'nu, "Gazetecilikten gelmeyen medya patronlarının genel yayın yönetmenliğine soyunmaması gerekir." sözleri ile eleştirdi.
Çelik öte yandan Basın Kanunu kapsamındaki haklarının patronu Mahiroğlu tarafında verilmediğini de sözlerine ekledi.
'Toplumun her kesimindeki emekçilerin hak arayışını gündeme taşıyan bizlerin, kendi haklarına sahip çıkamayışı kabul edilemez'
Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Kaçak yapı skandalı da patlamıştı
Çelik'in eleştirerek yollarını ayırdığı Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz yıl kaçak yapı skandalı patlamıştı.
Halk TV'nin patronu Mahiroğlu'nun Sarıyer ilçesinde kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Mahiroğlu'nun önceki yıl da ASOS'ta sit alanı olarak kabul edilen bir bölgede restoran açtığı öğrenilmişti.