  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Halk TV'de deprem! Cafer Mahiroğlu'na tepki gösterip gittiler
Medya

Halk TV'de deprem! Cafer Mahiroğlu'na tepki gösterip gittiler

Halk TV'de peş peşe yaşanan istifalar hak-hukuk-adalet diyerek işçi hakkından dem vuranların gerçek yüzünü ortaya çıkarttı. Kanaldan istifa eden Özlem Akarsu Çelik, patronu Cafer Mahiroğlu'na sitemde bulunurken, Basın Kanunu'na ilişkin haklarının da verilmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 22:14:00 -
Halk TV'de deprem! Cafer Mahiroğlu'na tepki gösterip gittiler

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de istifa depremi yaşandı.

Halk TV’nin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik ve Haber Koordinatörü İnan Demirel ile birlikte Nuray Tarhan, Gül Gündüzi ve Hazar Dost kanaldan istifa etti.

Özlem Akarsu Çelik, sosyal medya paylaşımında kanaldan ayrılma gerekçelerini sıralarken, patronu Cafer Mahiroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, Mahiroğlu'nu, "Gazetecilikten gelmeyen medya patronlarının genel yayın yönetmenliğine soyunmaması gerekir." sözleri ile eleştirdi.

Çelik öte yandan Basın Kanunu kapsamındaki haklarının patronu Mahiroğlu tarafında verilmediğini de sözlerine ekledi.

'Toplumun her kesimindeki emekçilerin hak arayışını gündeme taşıyan bizlerin, kendi haklarına sahip çıkamayışı kabul edilemez'

Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kaçak yapı skandalı da patlamıştı

Çelik'in eleştirerek yollarını ayırdığı Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz yıl kaçak yapı skandalı patlamıştı.

Halk TV'nin patronu Mahiroğlu'nun Sarıyer ilçesinde kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Mahiroğlu'nun önceki yıl da ASOS'ta sit alanı olarak kabul edilen bir bölgede restoran açtığı öğrenilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23