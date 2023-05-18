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Gündem Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmene hakaret!
Gündem

Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmene hakaret!

Yeniakit Publisher
2023-05-18 23:38:58 - 2023-05-18 23:38:58

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenleri eleştiren CHP'li eski vekil Hurşit Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine yönelik hakaretlerde bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından YSK, yeni seçim tarihinin 28 Mayıs olduğu açıkladı. Seçim yarışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde tamamlamasının ardından paniğe kapılan muhalefet yandaşları, depremzedeler başta olmak üzere AK Parti'yi destekleyen vatandaşları hedef almaya devam ediyor.

AK Parti seçmenini hedef almaya devam ediyorlar

CHP'nin fonladığı Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa katılan CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti seçmenine yönelik skandal bir ifade kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmene hakaret!

Programda konuşan moderatör Şirin Payzın'ın, "Biz mesela sokak röportajlarında ne gördük? İnsanlar Anadolu'da TRT izliyor. Zaten medyanın yüzde 99'u yandaş ve onları dinliyorlar. Mecburen böyle Havaalanlarında bile kendi kanalları açık. İşte A Haber, A Spor, 'A' bilmem ne? Ne kadar 'A' varsa, başka kanallar yaşamıyor. Dolayısıyla sokak röportajlarında hep 'Bu işi de çözerse, Erdoğan çözer' deniliyor." dedi.

Bunun üzerine CHP'li Hurşit Güneş, "Nereden çözecek, adam cahil" şeklinde yorumda bulundu. Güneş'in hakareti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada eski Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'e aynı uslüpta yorumlar yaparak tepki gösterildi.
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