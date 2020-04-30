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Medya

Halk TV'de çatlak! 'Onursuz olmaktan iyidir' diyerek istifa etti

249 vatan evladının kanıyla yazılan 15 Temmuz destanıyla ilgili ’Yerim destanınızı’ başlıklı skandal köşe yazısıyla akıllara kazınan Yeliz Koray, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'den istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:50:00 - 2020-05-01 00:02:02
Halk TV'de çatlak! 'Onursuz olmaktan iyidir' diyerek istifa etti

yeniakit.com.tr 249 vatan evladının kanıyla yazılan 15 Temmuz destanıyla ilgili ’Yerim destanınızı’ başlıklı skandal köşe yazısıyla akıllara kazınan Yeliz Koray, sosyal medya hesabından, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'den istifa ettiğini duyurdu.

Koray, Halk TV'deki çatlağı, "Bugün Halk TV’deki görevimden istifa ettim. 1 Mayıs’a işsiz girmek istemezdim ama olsun.. İşsiz olmak, onursuz olmaktan iyidir." ifadeleriyle duyurdu.

İşte Yeliz Koray'ın o tweeti:

 

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