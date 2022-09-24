Halk TV'de bir İsmail Küçükkaya depremi daha!

Yeni yayın dönemi öncesi İsmail Küçükkaya'nın transfer olduğu Halk TV'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Halk TV'de Açıkça programını sunan Gökmen Karadağ, kısa bir süre önce kanalla yollarını ayırmıştı. Karadağ'ın ayrılığından hemen sonra da genel yayın yönetmeni Suat Toktaş istifa etmişti.

Bir istifa daha!

Şimdi de, Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programının daimi konuğu olan Hukukçu Salim Şen, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Halk TV'den ayrıldığını duyurdu.

Salim Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir. Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız. Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok çok teşekkürler. Hoşçakal Halk TV”

İsim vermeden İsmail Küçükkaya'yı eleştirmişti

Salim Şen, geçtiğimiz günlerde Halk TV’de İpek Özbey’in sunduğu Sansürsüz programında isim vermeden İsmail Küçükkaya’yı eleştirmişti.

İsmail Küçükkaya’nın Korkmaz Karaca için çektiği doğum günü videosunu hatırlatan Şen, “Saray’ın iki tane başdanışmanı sıfatı taşıyıp benim vergilerimle maaş alanlar bu rüşvet ağlarının içinde yer alsın. Ama o Korkmaz Karaca’ya yaş günü videoları yayınlayanlar, zekasına hayranlıklarını belirtenler, Efendim sen ne kadar yüce bir insansın seninle tanıştığıma da ne kadar mutluyum, doğum günün kutlu olsun diye yarışa girenler, uzun yıllardır iç içe olduklarını ifşa edenler, makbul birer kişi gibi hala ortalıkta dolanmaya devam etsinler. Bir hesap soran çıkmasın. Biz biliyoruz, savcılar sormuyor, sormayacaklar da” ifadelerini kullanmıştı.