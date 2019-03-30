Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık Türk toplumunun değerlerini aşağılamayı kendisine adet edinen Halk TV'de büyük bir skandala daha imza atıldı. Programa gönderilen mesajlar arasında, özellikle Osmanlı Devleti'nin Kudretli Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık içeren mesaj, canlı yayında okundu.

'Pezevenk' Müjdat Gezen, Halk Arenası programı zamanında Uğur Dündar'a gönderdiği skandal mesajda, "Fatih Sultan Mehmet'in mandaları zamanında oradaydım" ifadelerini kullandı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği şanlı orduyu aşağılayan mesajı okuyan Dündar'ı stüdyodaki seyirciler ise alkışladı

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