Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
Türk toplumunun değerlerini aşağılamayı kendisine adet edinen Halk TV'de büyük bir skandala daha imza atıldı. Programa gönderilen mesajlar arasında, özellikle Osmanlı Devleti'nin Kudretli Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık içeren mesaj, canlı yayında okundu.30 Mart 2019 Cumartesi 12:26
'Pezevenk' Müjdat Gezen, Halk Arenası programı zamanında Uğur Dündar'a gönderdiği skandal mesajda, "Fatih Sultan Mehmet'in mandaları zamanında oradaydım" ifadelerini kullandı.
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği şanlı orduyu aşağılayan mesajı okuyan Dündar'ı stüdyodaki seyirciler ise alkışladı
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