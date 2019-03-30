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Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık

Türk toplumunun değerlerini aşağılamayı kendisine adet edinen Halk TV'de büyük bir skandala daha imza atıldı. Programa gönderilen mesajlar arasında, özellikle Osmanlı Devleti'nin Kudretli Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık içeren mesaj, canlı yayında okundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:26

'Pezevenk' Müjdat GezenHalk Arenası programı zamanında Uğur Dündar'a gönderdiği skandal mesajda, "Fatih Sultan Mehmet'in mandaları zamanında oradaydım" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği şanlı orduyu aşağılayan mesajı okuyan Dündar'ı stüdyodaki seyirciler ise alkışladı

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:26
  1. İstanbul
  2. Halk TV
  3. Halk Arenası programı
  4. Skandal sözler
  5. Fatih Sultan Mehmet
  6. Uğur Dündar
  7. Müjdat Gezen

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Pezevenkeyn i izlediniz sayın seyirciler.
  • SelimSelim1 sa önce
    Cevap hakkı veriyormuş şerefsiz Fatih Sultan Mehmet mezarındankalkıp san acevap mı verecek? Şimdi aynı lafı Atatürk için kullansalardı bir kanun var hemen onu işletirlerdi bunu yazan da okuyanda içeriyi boylardı ama İstanbulu bunun gibi Bizanslılardan kurtaran Cihan Fatihine hakaret edene bir ceza yok. Adaletinizi skyim.
  • meçulmeçul1 sa önce
    SOYSUZ KAHPE DÖLLER BUNLAR.....
  • SadeddinSadeddin1 sa önce
    PEZEVENK (yol gösteren) Müjdat gezenBAŞ PEZEVENK(büyük yol gösteren) uğur Dündar'ın yedikleri ilk halt deiğilki .Oradaki alkışlarla eşlik eden küçük pezevenklere(acemi yol gösteren)'lere ne demeli????
  • it sevmezit sevmez1 sa önce
    ula kindar kininin sebebi derinlerde galiba ha bire ceddime saldırma git ceddinin yasını tut çakma haber uzmanı
  • recep alirecep ali1 sa önce
    puşt dolu memleket...bir taraftan milli görüş adı altındaa allahsız pkk ve dinsiz chp ile ipsiz sapsız partilerle ortaklık yapan saadet partisi...bir taraftan Atatürkçüyüm dyip hdp ile ortaklık kuran chp...bir taraftan kürt milliyetçisiyim deyip kafatasçı chp ile ortak olan hdp…...bu millet akıllıysa bunlara oy vermez yoksa hep beraber sonucuna katlanırız....AKILLI OL EY MİLLET YARINDAN GERİYE DÖNÜŞ YOK ..AHLAR, VAHLAR,KEŞKELER ÇARE GETİRMEZ
  • Fatih yıldız alp alperen Fatih yıldız alp alperen 1 sa önce
    bunlar kahpe bizansın kahpe analarının kahpe çocukları olduğu için konuşma yapmaları bana normal geliyor piç bunlar
  • NurNur1 sa önce
    Hepinizin gözü toprağa bakıyor bak dün bir sizin gibi aynı kafada aynı zihniyette biri ses yok bir gün sizinde sesinizi soluğunuzu kesecek Rabbim bakalım sizi kim kurtaracak sizi alkışlayan o densizlermi
  • Musa güney Musa güney 1 sa önce
    Elin kafiri turkiyeyi nasıl işgal ederim diye düşünürken bizim zindiklar ecdadımızıkotuluyor
  • AliAli1 sa önce
    BunlarAdi se siz bunlar asla ve asla Türk degil ermenimidir nedir durmak yok yola devam
  • Vantan UluVantan Ulu1 sa önce
    Bu Milletten olmayanlar bu milletin değerlerini anlayamazlar, bilemezler onun için bu Milletin değerleri hakkında da ne yorum yapma hakları vardır nede onların haddinedir.

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