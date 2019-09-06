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Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Yenikapı tiyatrosu'na, Türkiye düşmanı Halk TV ve Euronews'ten algı operasyonuyla destek geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 00:55
Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!

İBB Başkanı İmamoğlu, Yenikapı'ya 'lüks makam aracı' diye zabıta, aşevi ve dondurucu araçları ile diğer bazı hizmet araçlarını getirterek bir siyasi şova imza atmıştı. Halk TV ve Euronews ise İmamoğlu'nun algı operasyonunu desteklemek adına etik dışı bir yalana başvurarak 'Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu' fotoğrafını 'Yenikapı' fotoğrafı diye servis etti.

1 Mart seçimleri öncesinde ve sonrasında İstanbul'da binlerce lüks makam aracı olduğunu iddia eden ancak bu iddiasını bir türlü ispatlayamayan Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara hizmet için kullanılan ve aralarında zabıta araçları, aşevi araçları ve dondurucu da bulunan araçları 'makam aracı' diye Yenikapı'ya getirterek sergiledi.

Bu skandala, Euronews isimli sözde uluslararası haber ajansı, ve Halk TV, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen araçların görüntüsünü, İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilediği "israf araçları Yenikapı'ya getiriliyor" başlığını atarak yayınladı.

Fotoğrafların orjinali

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 00:55
  1. İstanbul
  2. Yenikapı
  3. Ekrem İmamoğlu

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