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Gündem Halk TV sahibinden pişkin savunma! Cafer Mahiroğlu'ndan ilginç savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum
Gündem

Halk TV sahibinden pişkin savunma! Cafer Mahiroğlu'ndan ilginç savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Yeniakit Publisher
2023-12-23 08:58:00 -
Halk TV sahibinden pişkin savunma! Cafer Mahiroğlu'ndan ilginç savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum

Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu'nun boğaz manzaralı villasında kaçak inşaat çalışmaları sürerken dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Mahiroğlu, savcılıkta verdiği ifadede "İzin alınması gerektiğini bilmiyordum" savunmasını yaptı.

Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki boğaz manzaralı villasında kaçak inşaat çalışmaları sürerken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak inşaat faaliyetine ilişkin verdiği ifadesinde, "İzin alınması gerektiğini bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Cafer Mahiroğlu, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın önerisi üzerine Sarıyer Kireçburnu'ndan bir villa satın aldı.

Geçtiğimiz yıl söz konusu villadaki kaçak inşai faaliyetlere başlayan Mahiroğlu, SABAH'ın olayı gündeme getirmesi ardından bir süre faaliyetlerini durdurdu.

Geçtiğimiz aylarda yeniden kaçak yapılaşmaya başlayan Mahiroğlu, bodrum, teras ve yapının ana iskeletinde yaptığı büyütmeler ile 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardı.

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak çifte mühür Mahiroğlu'nu durdurmadı, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi ve mevcut villanın dış yapısı çelik konstrüksiyonun içinde kaldı. Mahiroğlu'nun bu şekilde villada izinsiz inşaat faaliyeti yapmayı sürdürdü.

İKİ SUÇ DUYURUSU

Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasını adeta devlete kafa tutarak devam ettirdiği ortaya çıktı.

Mahiroğlu'nun villasına giden ekiplerin 14 Eylül günü bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşaai faaliyet yaptığının yine tespit altına alındığı anlaşıldı.

Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi.

SUÇUNU İKRAR ETTİ

Cafer Mahiroğlu'nun hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ifade verdiği anlaşıldı.

Mahiroğlu'nun ifadesinde binayı satın aldıktan sonra bina içerisinde güçlendirme amaçlı tadilatlar yaptıklarını, izin alınması gerektiğini bilmediğini iddia etti. Mahiroğlu'nun bu sözleri suçu ikrar olarak değerlendirildi.

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Yorumlar

İnanmalı mıyız?

Kaçak yapılaşma haberlerini en çok yapan Halk TV nin sahibi kaçak yapılaşmanın ne olduğunu bilmiyormuş...

Çamlıca camiinde çevresel uyum arayan Halk TV bunda haber değeri görmemiş

Hani binanın çevresel uyumu diyorlar... yada çevresel uyuma aykırılık diyorlar...şöyle bir çevresindeki yapılara bakın bir de kaçak yapıya bakın...bütün yapılara tepeden bakan... tavuskuşu gibi kubaran kaçak yapı buraya aykırı olduğunu bağırıyor ...
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