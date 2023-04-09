Halk TV, Özlem Zengin üzerinden AK Parti’yi hedef aldı! Hatasını anlayıp rezil olunca bakın ne yaptı?

Özlem Zengin'in listede olmadığını iddia eden sunucu Sorel Dağıstanlı, konuğu Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz'a provokatif bir soru yöneltti

ALGI VE İFTİRALARLA DOLU SORU SORULDU

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin kadın düşmanı olarak algı üretmeye çalışan Dağıstanlı, “AKP, Grup Başkanvekili Özlem Zengin listede yok. Biliyoruz ki genişleme olurken Yeniden Refah Partisi özellikle kadınların kazanmış olduğu haklar üzerinden belli şartları dayatmıştı. Ve o şartlar kabul edildi. 6284 sayılı yasa konusunda Özlem Zengin kendi partisine de muhalif durmuştu. Hatta sonrasında ‘yalnız bırakıldım, kimse yanımda değil’ demişti. Şimdi aday değil. Buradan şunu çıkarmak çok mu düz mantık olur; sormak istiyorum. AKP, Cumhur İttifakı’nı genişletme pahasına özellikle kadınların bugüne kadar kazanılmış haklarını feda ettiğini, onlardan hemen vazeçtiğini Özlem Zengin’i listelerde göstermeyerek ortaya koymuş oluyor mu?" diye sordu.

"TAHAMMÜLÜ OLMAYAN BİR ZİHNİYET" DİYEREK HEDEF ALDI

Provokatif soruya provokatif bir cevap veren Onur Alp Yılmaz şunları söyledi:

“Her şeyden önce Özlem Hanım’la dayanışma içindeyiz bunu belirtmem gerekir. Bu, Türkiye’nin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Kadınların haklarını, ki bu haklar hem dünya genelinde hem Türkiye özelinde geceden sabaha öyle kolay kolay kazanılmış haklar değildir. Ama burada kadınlara, tırnak içinde bu benim beyanım değil onları kusurlu varlık olarak gören bir anlayışla, bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye’nin hangi ikilem içerisinde olduğunu anlamamız açısından son derece önemli bir gösterge bu. Burada Özlem Hanım’ın tasfiyesi senin bahsettiğin şeyi ortaya koyuyor. Kadın haklarını, kadınların en temel haklarını, kadınların bir şekilde hayata ortak olma, kamusal özne olmasıyla alakalı ve burada şiddet görmeden var olmalarıyla alakalı kazanımlarını korumak bağlamında ufak bir çıkış yapan birine dahi tahammülü olmayan bir zihniyetten, bir anlayıştan bahsediyoruz aslında. Bu, Türkiye’nin yol ayrımını çok iyi şekilde gösteren bir şey.”

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LİSTEDE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE KIVIRDILAR

Daha sonra kendisine gelen bir mesaj ile Özlem Zengin'in aday olduğunu öğrenen Onur Alp Yılmaz, “Bu arada şunu söyleyeyim, şimdi mesaj gelmiş de Özlem Zengin sanırım İstanbul’dan adaymış. Onu da düzeltelim öyle bir şey varsa...” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sorel Dağıstanlı ise kıvırmaya çalışarak özür diledi. Dağıstanlı şunları söyledi:

“Biz yayına hazırlanırken adaylığı gözükmüyordu. Sonrasında biz de atlamış olabiliriz. Şu anda bana da bir arkadaşım İstanbul 3’üncü Bölge 2’nci sıradan aday diye gösterdi. Ancak ilk listede biz de görememiş olabiliriz. Atlamış olabiliriz. Özür dileriz. Arkadaşlarım kontrol edecektir.”