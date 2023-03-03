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Siyaset

Halk TV Meral Akşener'i yerden yere vuruyor!

6'lı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düne kadar göklere çıkartıldığı Halk TV'de yerden yere vuruluyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 21:52:00 -
Halk TV Meral Akşener'i yerden yere vuruyor!

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 6'lı masadan ayrıldığını duyuran Meral Akşener, düne kadar yere göğe sığdırılamadığı Halk TV'de, bugün yerden yere vuruldu.

İP'li Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyince muhalefet içinde hain ilan edildi.

Halk TV canlı yayınında, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır gibi isimler Akşener'in kararı karşısında sert eleştirilerde bulundu.

Halk TV yayınında Akşener için KJ'ye, "CHP'yi bölme planıyla masadan gitti." yazıldı.
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