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Gündem Halk TV gaz verme merkezi gibi! Akıllara zarar anket güldürdü
Gündem

Halk TV gaz verme merkezi gibi! Akıllara zarar anket güldürdü

GENAR Araştıma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan anketle dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 01:25:00 -

Halk TV'de yayınlanan ankete tepki gösteren GENAR Araştıma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, alaycı bir dille gerçekleri açıkladı.

Aktaş, "Bir araştırma firması Halk Tv'ye çıkmış anlatıyor. Ve o dört kişi de nasıl nirvanaya ulaşmış gibi dinliyor. Nihayetinde bunlar okumuş, kitap yazmış adamlar. Gerçeklikten kopmak için biraz da birkaç tahta kırmak lazım kafadan. Adam diyor ki, 'AK Parti'nin oyları yüzde 25 ama gerçekte yüzde 23'e düştü' diyor. AK Parti kurulduğu günden beri oyları hiç yüzde 25'e düşmedi. Bugün AK Parti'nin oyları yüzde 40 çizgisine dayandı. Hatta zaman zaman CHP'liler diyor ki, AK Parti'ye bir puan geçtik. Gerçeklik aleminde bu yok! Ufo dünyasında bir makas değişimi olduysa bilemem." dedi.

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