Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'dan yeni skandal! Erdoğan'ı tehdit etti

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Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan moderatörlüğünde yayınlanan Medya Mahallesi programında yeni bir skandal yaşandı.

Meclis'e düşen yıldırımdan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

İki gün önce TBMM bahçesine düşen yıldırımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutarak akıllara ziyan açıklamada bulunan Ayşenur Arslan dünkü programında da tehditler savurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

'Benzetmek gibi olmasın' diyerek aba altından sopa gösteren Ayşenur Arslan eski Türkiye’deki hapis ve idam uygulamalarını hatırlatarak Erdoğan’ı tehdit etti.

Ayşenur Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede üç beş genç insan Meclis’i feshetmek, darbeye girişmek, Meclis’in manevi şahsiyetine şunu bunu yapmaktan yargılandı. Hapislerde çürüdü hatta darağacında öldürüldü. Şimdi böyleyken birdenbire… Şimdi bu bir kanun artık, Meclis’te oylandığına göre… Ama Erdoğan, banane diyor, saymıyorum diyor.”

Halk TV'de ilk tehdit değil

Daha önce de Metin Akpınar Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ederek, "Eğer patolojisi yoksa özgür iradesiyle geleceğini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim kargaşadan kurtulmamızın yolu demokrasidir. Oraya ulaşabilirsek biz bu kargaşanın içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmde olduğu gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanına hakaret eden Müjdat Gezen’le birlikte yargılanan Metin Akpınar, açık tehdide rağmen yargılandıkları davadan beraat etmişlerdi.