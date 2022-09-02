Halk TV ekranında Levent Göktaş savunması: Kaçmak zorunda kaldı!

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CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de yapılan Levent Göktaş güzellemesi aralıksız sürüyor.

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, dün akşamki canlı yayında Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmadan 3 gün önce mektup yazdığını iddia ederek, ilgili mektubun şu bölümünü aktarıp, Göktaş'ı aklamaya çalışmıştı:

Levent Göktaş: 50 yaşına girdim. Yaklaşık 2.5 yılı hücre olmak üzere 5.5 yıl cezaevinde yattım. Gözümde bulanıklık nedeniyle görme kaybı oluştu ve 10 Mart 2014'de tahliye olduktan sonra hayata yeniden başladım. Avukatlık büromu yeniden açtım. Tam normal ve düzenli bir yaşama adım atmışken bu kez yine benimle ve Özel Kuvvetler ile hiçbir ilgisi olmayan, saçma sapan bir komplo ile karşılaştım. Bu süreçte haksız ve hukuka aykırı olarak 5.5 yıl hapis yattığım ve yine aynı şeyleri yaşayacağımı bildiğim için gözaltına kararına uymadım. Bu yüzden kaçtım.

Üzgünüm ama sizin de taktir edeceğiniz gibi normal bir insan olarak yaşamama izin verilmiyor. Ben sadece yaşam hakkımı geri istiyorum. Hukuk ve adalet istiyorum. Lütfen bana inanın. Necip Hablemitoğlu ismini bile bu hadise ile öğrendim.

Savunma bu akşam da sürdü!

Bu akşam da Halk TV canlı yayınında Levent Göktaş güzellemesi yapıldı.

Perdenin Önü Arkası programında konuşan Hakan Çelenk, Türkiye'de adaletsizlik olduğunu öne sürerek, Levent Göktaş'ın suçsuzken kaçmak zorunda kaldığını söyledi:

Keşke tutuklama tedbiri bu kadar kolay uygulanan bir karar olmasaydı. Levent bey de bu şekilde gitmek zorunda kalmazdı. Keşke kaçmasaydı. Ama ben bu korkuyu da iyi anlayabiliyorum. Ülkenin adalet sistemi ile ilgili..