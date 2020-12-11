Halk TV CHP'deki tecavüz skandalını ifşa eden Barış Yarkadaş'ın programını kaldırdı

CHP'deki tecavüz skandallarına en net tepki gösteren isimlerden biri olan Barış Yarkadaş'ın Halk TV'de yorumculuğunu yaptığı 'Şimdiki Zaman Siyaset' programı kaldırıldı.

Gazeteci Gürkan Hacır, Halk TV'deki "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yayından kaldırıldığını duyurdu. Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hacır, "Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

Reytingleri etkiliyormuş

Twitter'dan açıklama yapan Gürkan Hacır, şunları kaydetti:

"Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak Şimdiki Zaman Siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi. Bu durum Halk TV'nin diğer günlerdeki raitinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere..."

Barış Yarkadaş'tan açıklama

Söz konusu yayın ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Yarkadaş "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gerçek sebep Barış Yarkadaş'ın CHP ifşaları

CHP'nin yayın organı Halk TV'nin, programı bitirmesindeki ana nedenin, CHP İstanbul il teşkilatındaki taciz ve tecavüzlere karşı sesini en hızlı yükselten ve olayların perde arkasını ifşa eden Barış Yarkadaş'ı cezalandırmak olduğu belirtiliyor.

Barış Yarkadaş, CHP'deki taciz ve tecavüzlere tapki gösterince CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından 'şov yapmakla' suçlanmıştı. Bunun üzerine Barış Yarkadaş, olayların perde arkasını ve Canan Kaftancıoğlu'nun yaptıklarını tek tek ifşa etmişti. Yarkadaş'ın Halk TV'den gönderilerek cezalandırıldığı ifade ediliyor.

Yarkadaş ne demişti?

Barış Yarkadaş, parti içindeki taciz ve tecavüz skandalları ile ilgili resmi sosyal medya hesabından, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır. Twitimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'na ağır eleştiriler

CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partisinin İstanbul İl Başkan Yardımcıları, ilçe başkan yardımcısı ve gençlik kolları başkanının karıştığı cinsel taciz ve saldırı olayları karşısında suskun kaldığı açıklamıştı.

Barış Yarkadaş, "Ümraniye'de tacize karıştığı iddia edilen bir gençlik kolu yöneticisi, görevinden tam 7 ay sonra uzaklaştırılıyor. Sultangazi'deki taciz olayı ile ilgili hala bir adım atılmış değil" demişti.

"Yavşakça ilişkiyi deşifre ettim"

Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanan Yarkadaş, "Canan hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok" iddiasında bulunmuştu.