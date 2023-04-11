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Gündem Halk TV bir skandala daha imza attı! 'Kürt illeri' ifadesini önce paylaştı sonra sildi!
Gündem

Halk TV bir skandala daha imza attı! 'Kürt illeri' ifadesini önce paylaştı sonra sildi!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 15:00:00 -
Halk TV bir skandala daha imza attı! 'Kürt illeri' ifadesini önce paylaştı sonra sildi!

CHP'nin basın aracı Halk TV'de skandallar silsilesi bitmek bilmiyor. Seçimlere ilişkin paylaşımlarına da hız kesmeden devam eden CHP yandaşı Halk Tv Türkiye'yi bölgelere ayırarak paylaştığı haberde 'Kürt illeri' ifadesini kullandı. CHP'nin kanalı gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını hemen sildi.

CHP'nin yandaşı Halk TV bir skandala daha imza attı. Seçimlere ilişkin paylaşımında Türkiye'yi bölgelere ayıran Halk TV, haberde 'Kürt illeri' ifadesine yer verdi. CHP'nin kanalı gelen tepkiler üzerine paylaşımı silmek zorunda kaldı.

"KÜRT İLLERİ"

Seçim yaklaşırken haber paylaşımlarına devam eden Türkiye'yi bölgelere ayıran CHP yandaşı Halk TV haberinde "Kürt illeri" ifadesini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Halk TV'nin seçimlere ilişkin paylaşımında geçen 'Kürt illeri' ifadesi tepkilere neden oldu. "Kürt illerinde" ifadesini kullanan CHP yandaşı Halk TV sosyal medya hesabından Tweeti sildi ve YouTube hesabındaki videoyu gizliye aldı.
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