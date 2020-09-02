  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Halk TV, Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nu satışa getirdi
Medya

Halk TV, Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nu satışa getirdi

Hulki Cevizoğlu, sosyal medya hesabından Halk Tv'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı 'Ceviz Kabuğu' adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu. Cevizoğlu, Halk TV'nin Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:59:00 -
Halk TV, Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nu satışa getirdi

CHP yandaşı Halk TV'de program yapan Hulki Cevizoğlu'nu şoke eden bir gelişme yaşandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nun Halk TV'de biletinin kesildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cevizoğlu, Halk Tv'nin yeni yayın döneminde program yaptığı 'Ceviz Kabuğu'na yer verilmediğini duyurdu.

Abdullah Gül'ün eleştirilmesi rahatsız etti

CHP'nin geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde aday yapmak istediği Abdullah Gül'e yönelik eleştiride bulundu. Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştiride bulunarak "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" ifadesinde bulunan Cevizoğlu, bu eleştirinin rahatsız etmiş olabileceğini ifade etti.

Hulki Cevizoğlu, Halk TV'nin kararını sosyal medya hesabından "sıcak gelişme" olarak duyurdu.

Hulki Cevizoğlu'ndan 'hodri meydan'

Hulki Cevizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, kanaldan yapılan açıklamada reytingin öne sürülmesine "Palavra" dedi ve "Halk TV'nin sahibi kimmiş, bir açıklasalar da öğrensek! Hodri meydan, istedikleri canlı yayında konuşalım" diye konuştu.

Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan yüzde 50'yi geçsin kafama sıkmazsam şerefsizim
Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan yüzde 50'yi geçsin kafama sıkmazsam şerefsizim

Gündem

Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan yüzde 50'yi geçsin kafama sıkmazsam şerefsizim

Akit Müslümanları uyarınca rahatsız oldular... 'Şirk dolu şarkılar'la medyadaki İslam düşmanlığının anatomisi!
Akit Müslümanları uyarınca rahatsız oldular... 'Şirk dolu şarkılar'la medyadaki İslam düşmanlığının anatomisi!

Medya

Akit Müslümanları uyarınca rahatsız oldular... 'Şirk dolu şarkılar'la medyadaki İslam düşmanlığının anatomisi!

S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz

Gündem

S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz

CHP'nin yayın organı Halk TV satıldı!
CHP'nin yayın organı Halk TV satıldı!

Medya

CHP'nin yayın organı Halk TV satıldı!

Görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, 'Ramazan Bayramı' diyemedi!
Görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, 'Ramazan Bayramı' diyemedi!

Medya

Görevine iade edilen sapkın din öğretmeni Cemil Kılıç, 'Ramazan Bayramı' diyemedi!

Müjdat Gezen ile birlikte Nilhan Osmanoğlu'na edepsizlik yapan Yılmaz Özdil'den 'Esra Albayrak' samimiyetsizliği!
Müjdat Gezen ile birlikte Nilhan Osmanoğlu'na edepsizlik yapan Yılmaz Özdil'den 'Esra Albayrak' samimiyetsizliği!

Gündem

Müjdat Gezen ile birlikte Nilhan Osmanoğlu'na edepsizlik yapan Yılmaz Özdil'den 'Esra Albayrak' samimiyetsizliği!

Akit yalanını yüzüne çarpınca İrfan Değirmenci böyle kıvırdı
Akit yalanını yüzüne çarpınca İrfan Değirmenci böyle kıvırdı

Medya

Akit yalanını yüzüne çarpınca İrfan Değirmenci böyle kıvırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Akılalmaz Türkiye iddiasına İbrahim Kalın'dan tarihi cevap
Gündem

Akılalmaz Türkiye iddiasına İbrahim Kalın'dan tarihi cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasını ortaya atan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sade..
Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti
Siyaset

Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti

Yunanistan’ın sırtınızı sıvazlayan Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan basınına konuşan Avrupa Komi..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı