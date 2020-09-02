Halk TV, Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nu satışa getirdi

CHP yandaşı Halk TV'de program yapan Hulki Cevizoğlu'nu şoke eden bir gelişme yaşandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştiren Hulki Cevizoğlu'nun Halk TV'de biletinin kesildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cevizoğlu, Halk Tv'nin yeni yayın döneminde program yaptığı 'Ceviz Kabuğu'na yer verilmediğini duyurdu.

Abdullah Gül'ün eleştirilmesi rahatsız etti

CHP'nin geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde aday yapmak istediği Abdullah Gül'e yönelik eleştiride bulundu. Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştiride bulunarak "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" ifadesinde bulunan Cevizoğlu, bu eleştirinin rahatsız etmiş olabileceğini ifade etti.

Hulki Cevizoğlu, Halk TV'nin kararını sosyal medya hesabından "sıcak gelişme" olarak duyurdu.

Hulki Cevizoğlu'ndan 'hodri meydan'

Hulki Cevizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, kanaldan yapılan açıklamada reytingin öne sürülmesine "Palavra" dedi ve "Halk TV'nin sahibi kimmiş, bir açıklasalar da öğrensek! Hodri meydan, istedikleri canlı yayında konuşalım" diye konuştu.