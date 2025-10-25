  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset Halk su bulamıyor, CHP’li belediye balo düzenliyor
Siyaset

Halk su bulamıyor, CHP’li belediye balo düzenliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Halk su bulamıyor, CHP’li belediye balo düzenliyor

Yaşanan kuraklık sonrası CHP’li yönetimin hiçbir önlem almaması ve israf politikasına devam etmesi yüzünden barajların doluluk oranı yüzde 0’a inen Bursa’da, belediye balo düzenleyerek hem göz boyamaya hem de israfa devam ediyor. Vatandaşlar, “Su kesintilerinin yapıldığı şehirde öncelik balo mu” diyerek yönetime tepkilerini dile getirdiler.

Bursa'nın barajlarında su kalmazken, belediye ise uzun süren su kesintileri uygulamasını hayata geçirdi.

CHP'li belediyelerde yaşanan su sorununa Bursa'nın da dahil olması sonrası vatandaşlar isyan etmeye başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise uzun süren su kesintilerini ve vatandaşların mağduriyetini umursamıyor.

Bozbey, 28 Ekim'de düzenlenecek olan Cumhuriyet balosu için afişlerle şehirde tanıtım yaptırmaya başladı.

 

5 aydır haklarını alamıyorlar! İşçilerden CHP’li belediyeye "sabrımız taştı" mesajı
5 aydır haklarını alamıyorlar! İşçilerden CHP’li belediyeye “sabrımız taştı” mesajı

Gündem

5 aydır haklarını alamıyorlar! İşçilerden CHP’li belediyeye “sabrımız taştı” mesajı

CHP’nin Ekosisteme fon arayışı sürüyor: Artık dilencilik yapmaya başladılar…
CHP’nin Ekosisteme fon arayışı sürüyor: Artık dilencilik yapmaya başladılar…

Gündem

CHP’nin Ekosisteme fon arayışı sürüyor: Artık dilencilik yapmaya başladılar…

CHP'nin mutlu günü! Ret kararının ardından, CHP’yi sevindirecek bir haber daha...
CHP'nin mutlu günü! Ret kararının ardından, CHP’yi sevindirecek bir haber daha...

Gündem

CHP'nin mutlu günü! Ret kararının ardından, CHP’yi sevindirecek bir haber daha...

CHP’den istifa eden başkan AK Parti’ye geçiyor
CHP’den istifa eden başkan AK Parti’ye geçiyor

Siyaset

CHP’den istifa eden başkan AK Parti’ye geçiyor

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan

Su bulamıyorlar rakı ıcsınler kendılerı ettı kendılerı buldu

Mehmet soylu

Bursa belayı kendi eliyle çağırdı, beter olsunlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23