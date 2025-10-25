Halk su bulamıyor, CHP’li belediye balo düzenliyor
Yaşanan kuraklık sonrası CHP’li yönetimin hiçbir önlem almaması ve israf politikasına devam etmesi yüzünden barajların doluluk oranı yüzde 0’a inen Bursa’da, belediye balo düzenleyerek hem göz boyamaya hem de israfa devam ediyor. Vatandaşlar, “Su kesintilerinin yapıldığı şehirde öncelik balo mu” diyerek yönetime tepkilerini dile getirdiler.
Bursa'nın barajlarında su kalmazken, belediye ise uzun süren su kesintileri uygulamasını hayata geçirdi.
CHP'li belediyelerde yaşanan su sorununa Bursa'nın da dahil olması sonrası vatandaşlar isyan etmeye başladı.
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise uzun süren su kesintilerini ve vatandaşların mağduriyetini umursamıyor.
Bozbey, 28 Ekim'de düzenlenecek olan Cumhuriyet balosu için afişlerle şehirde tanıtım yaptırmaya başladı.