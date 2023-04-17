Halk sokaklara döküldü! İbrahim Tatlıses Erbil'de devlet başkanı gibi karşılandı
Daha önce birçok kez gittiği hatta orada kebap salonları açan ve inşaat yatırımlarında bulunan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Erbil’de devlet başkanı gibi karşılandı.
Mağaza açmak için Irak’a giden İbrahim Tatlıses Erbil halkının yoğun bir sevgisiyle karşılaştı.
Erbil'de bir markanın giyim mağazasının açılışına katılan ünlü sanatçı için yüzlerce Erbilli mağazanın önüne akın etti.
Irak'ta Tatlıses hayranlığı
Tatlıses’e havaalanında hayranları yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Tatlıses ile fotoğraf çektirmek isteyen insanlar izdiham yarattı. İşte o izdihamdan görüntüler…
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