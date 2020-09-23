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Yerel Halk seferber oldu! Erkekler çalıyla müdahale etti, kadınlar su taşıdı
Yerel

Halk seferber oldu! Erkekler çalıyla müdahale etti, kadınlar su taşıdı

Muğla’da çıkan orman yangınını söndürmek için bölge halkı seferber oldu. Erkekler ellerine aldıkları çalı – çırpı ile yangına müdahale ederken, kadınlar alevlerin dibine kadar girerek traktörlerle su taşıdı. İtfaiyenin de müdahale etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:21:00 -
Halk seferber oldu! Erkekler çalıyla müdahale etti, kadınlar su taşıdı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Kuyucak Mahallesi’nde, bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden köylüler, ellerine aldıkları çalı – çırpı ile yangına müdahale etti.

Erkeklerin alevleri söndürmeye çalıştığını duyan kadınlar da harekete geçti. Traktöre çok sayıda su dolu bidonu dolduran kadınlar, alevlerin dibine kadar girerek alana su taşıdı.

Köylülerin bir kısmı yangına müdahale ederken, diğer vatandaşlar da hızlı bir şekilde itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine bir ilk müdahale aracı ve bir arazöz gönderildi.

Ekipler ile köylü halkının müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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