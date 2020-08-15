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Ekonomi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için PCR cihazı satın alınacak

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:32:31 -
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için PCR cihazı satın alınacak

ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için 60 adet "Real Time PCR cihazı" satın almak üzere ihale açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Teklifler, 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğe verilecek.

İhale, yeterlilik kriteri taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.

Yerli ürün teklif eden istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak.

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