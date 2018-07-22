THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Halk panik içinde! Anonsu camiden yapıldı

Kütahya'da Güney köyü deresindeki toplu balık ölümleri halkta panik ve korkuya neden oldu. Camilerden balıklara dokunulmaması konusunda duyuru yapıldı.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:43
Halk panik içinde! Anonsu camiden yapıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Güney köyü deresindeki, çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleri piknikçilerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar, Kozcağız, Güney ve Böçen köylerinden geçen derede öğle saatlerinde suyun renginin değişmesi sonucu balıkların bir anda kıyıya vurduğu öğrenildi. Güney köyünde piknik yapan vatandaşların yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine, İlçe Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Cami hoparlörlerinden suya ve balıklara dokunulmaması için anons yapıldı.

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, yaptığı açıklamada, “Köyümüzden geçen derede bugün öğle saatlerinde telefon geldi. Dereye indim tüm balıklar ölmüş. Buralarda bağ, bahçeler var diğer köylerde dahil bundan dolayı zarar görüyor. Köyde hemen anons verdim. İlçe Jandarma ve Tarım Müdürlüğüne haber verdim. Bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler zarar verdiyse bulunup ceza verilmesini istiyoruz. Zararımız çok. Bütün piknikçilerimiz geri gitti, balık tutamadılar. Dere kenarına indiğimde tüm köylüler inmiş piknik yapmak için gelen vatandaşlarda dahil, derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdı” dedi.

Piknik yapmak için Güney Deresi’ne gelen vatandaşlardan Hakkı Aykan, “Geldiğimizde su simsiyahtı. Bir saat sonra balık ölümleri görmeye başladık. Sonra vatandaşlarla beraber balıkları çeşmeye taşıdık ama yaşamıyorlar. Bu bir katliamdır” dedi.

İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sudan ve balıklardan numune alarak analiz için ilgili laboratuvara gönderdi.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:43
  1. Kütahya
  2. domaniç
  3. toplu balık ölümleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kantaron yağı ne işe yarar?
    1. Kantaron yağı ne işe yarar?
    2. Alo 181'e yapılan çağrılar şoke etti!..
    3. Trabzon'da şov devam ediyor! Bir..
    4. Suriye'den 'DAEŞ' haberi geldi,..
    5. Macron'un adamı mahkemeye çıkacak!
    6. Halk panik içinde! Anonsu camiden..
    7. Uyumadan önce cilt bakımı nasıl..
    8. Sultangazi'de facia! 2 çocuk baraj..
    9. Bunun adı vicdansızlık! 10 günlük..
    10. Münbiç'te 18. devriye tamamlandı
    11. Beşiktaş deplasmana gidecek uçak..
    12. Dondurma ve maden suyundan dondurma..
    13. Seydişehir Belediyesi Mustafa..
    14. 'Hakan Fidan'ın yerine o isim..
    15. Serinlemek için girdikleri gölet..
    16. İsrail'den Gazze açıklaması! Kapılar..
    17. Gelin ve damat hayatlarının şokunu..
    18. Süreklihapşırmak hastalık habercisi..
    19. 4 kilogram fasulye 360 bin TL!
    20. Dostum iniş yaptı, patlama meydana geldi
    Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...