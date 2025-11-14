  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Halk otobüsünde alkol rezaleti!
Yerel

Halk otobüsünde alkol rezaleti!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Halk otobüsünde alkol rezaleti!

Adıyaman'da bir şahsın halk otobüsünde alkol alarak yolculuk yapması, hem yolcuların hem de vatandaşların tepkisini topladı.

Adıyaman merkezde seyir halindeki bir halk otobüsünde bulunan kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, yolculuk boyunca alkol aldı. Şahsın hem içki içmesi hem de kendi kendine konuşarak çevresine hakaretlerde bulunması otobüsteki yolcuları tedirgin etti.

Olayı gören vatandaşlar, şehir içi toplu taşımada bu tür davranışların güvenliği tehlikeye attığını belirterek duruma tepki gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23