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Sağlık

Halk otobüsü şoförünün korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’da şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:36:55 -
Halk otobüsü şoförünün korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’da şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün korona virüs testi pozitif çıktı. Sürücü tedavi altına alınırken, kullandığı otobüs dezenfekte işlemleri için otobüs parkına çekildi. Filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.


Diyarbakır’da korona virüs vaka sayısında artış her geçen gün sürüyor. Son olarak şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün de korona virüs testi pozitif çıktı. Şoför tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, araç da dezenfekte işlemleri için otobüs parkına çekildi. Filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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