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Gündem Halk otobüsü dereye düştü! Yaralılar var
Gündem

Halk otobüsü dereye düştü! Yaralılar var

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeki halk otobüsü dereye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:30:00 -
Halk otobüsü dereye düştü! Yaralılar var

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü dereye düştü. Kazada otobüs sürücüsüyle bir yolcunun yaralandığı bildirildi.

A.A. (46) yönetimindeki 07 NDL 62 plakalı halk otobüsü, Kestel Mahallesi Dimçayı yolunda dere yatağına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile yolcu A.A, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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