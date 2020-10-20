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Yerel Halk otobüsü alev alev yandı
Yerel

Halk otobüsü alev alev yandı

Kavacık'ta bir özel halk otobüsü park halindeyken alev aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 07:56:00 -
Halk otobüsü alev alev yandı

Olay saat 04.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Yurtsever sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan 34 JP 9879 plakalı özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kapladı. Durumu gören vatanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen özel halk otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hala geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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