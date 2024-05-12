Halk, Erdoğan-Özel görüşmesine nasıl bakıyor? İşte o anketten çarpıcı sonuçlar

Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin halkta nasıl karşılık bulduğunu köşesine taşıdı. Areda Survey’in yaptığı anketi paylaşan Altınok, “Araştırmaya katılanların yüzde 69.4'ü Erdoğan-Özel görüşmesini son derece olumlu bulurken yüzde 30.6'sı bu görüşmeye olumsuz baktığını belirtiyor” dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Areda Survey isimli şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesinin ardından siyasette esmeye başlayan ılık rüzgârı halka sormuş.

Araştırmaya katılanların yüzde 69.4'ü Erdoğan-Özel görüşmesini son derece olumlu bulurken yüzde 30.6'sı bu görüşmeye olumsuz baktığını belirtiyor.

Farklı parti seçmenlerinin Erdoğan-Özel görüşmesine ağırlıklı olarak olumlu yanıt vermesi araştırmanın dikkat çekici detaylarından.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti seçmeni Erdoğan-Özel görüşmesine yüzde 78.6 oranında destek verirken CHP seçmeninde bu oran yüzde 59.6 olarak karşılık buluyor.

Ayrıca MHP seçmeninin yüzde 72.8'i, İyi Parti seçmeninin yüzde 65.4'ü ve DEM Parti seçmeninin yüzde 81.4'ü bu görüşmeyi olumlu görüyor.

Hem iktidar hem de muhalefet medyasında arabayı atın önüne koyup şart koşanlar, koşulsuz yan yana gelen siyasilere müzakere şartları dayatanlar kafaları bulandırmasa bu oranlar daha da yükselir.

Zira Türkiye'de kutuplaşan halk değil, siyasette ve medyada kendilerini var eden statükonun bozulmasından ödü kopan zümre.

Bakalım Özel, muhalefetin iktidarına kene gibi yapışmış asalakların baskısına ne kadar direnecek?

Görmüyor musunuz Saraçhane medyasının hâlini, ana haber bültenlerinde ülkenin Cumhurbaşkanı'yla görüşen ana muhalefet liderine hakaret ediyorlar.

Evet, işi zor. Zira teslim olursa akıbetinin Kılıçdaroğlu gibi olacağını da biliyor.”