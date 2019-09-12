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Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da halk ekmek ne kadar?

Yerel seçimler öncesi ekmeği, suyu ve sütü bedava dağıtacının sözünü veren İBB Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri tek tek yutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka zam yaptı. İmamoğlu’nun son zamından ekmek de nasibini aldı. Halk ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı. Peki İstanbul’da halk ekmek ne kadar?

12 Eylül 2019 Perşembe 11:38
Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da halk ekmek ne kadar?

Yerel seçimler öncesi ekmeği, suyı ve sütü bedava dağıtacının sözünü veren İBB Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri tek tek yutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka zam yaptı. İmamoğlu’nun son zamından ekmek de nasibini aldı. Halk ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı. Peki İstanbul’da halk ekmek ne kadar?

İBB koltuğuna oturur oturmaz binlerce işçiyi kapı dışarı eden CHP, İP ve HDP’nin desteklediği Ekrem İmamoğlu, bir yandan israf bahanesiyle araç şovu yaparken diğer yandan da 23 Haziran seçimlerinde İstanbulluya bedava süt, bedava su ve bedava ekmek sözünü vaadini aksini yapmaya devam ediyor. 

İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbulluya yaptığı zamlar

Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez ulaşım ücretlerine yüzde 25 zammı yapıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve işletmelerde vatandaşa kaliteli ve ucuza hizmet sözünü verdi. Ancak sosyal tesislerde yüzde 20 zam kararı alındı. İSPARK ücretlerine de zam yapan İmamoğlu vatandaşın tepkisi üzerine geri çekmek zorunda kaldı. İmamoğlu'nun talimatıyla İSBİKE (akıllı bisiklet paylaşım sistemi) fiyatı da yüzde 40 arttı. İSBİKE'da saatlik 2.5 lira olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşın abonelikler için ödeyeceği fiyat ise 59 liradan 99 TL'ye yükseltildi. Taksi ücretlerinde de ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Açılış ücreti 5 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 liraya çıktı. Minibüs ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Öğrenciler için ücret 1.5 liradan 2'ye, indi-bindi ücreti ise 2.5 liraya çıktı.

İmamoğlu bedava dağıtacağını söylediği suya zam yaptı

İBB’ye ait Hamidiye sularına zam yapıldı. Hamidiye bayileri 19 litrelik damacanalardaki suyu 11 TL'ye sattıklarını açıkladı. Metro ve metrobüs girişlerinde bulunan BELTUR'da 1 TL'ye satılan 500 ml hamidiye suyun yüzde 50 zam ile 1.5 TL'ye satıldığı görüldü. 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:38
  1. Halk ekmeğe zam mı geldi?
  2. İstanbul’da halk ekmek ne kadar?
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