Halk eğitim merkezi kurs başvuruları ne zaman? Halk eğitimi kursları başvuruları nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' adlı yeni bir proje başlattı. Ücretsiz kursları vatandaşların ayağına geliyor. Kırsal kesimlerde oturanlara yönelik gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, peynir üretimi gibi çok sayıda meslek kursları hayata geçti. Peki Halk eğitim merkezi kurs başvuruları ne zaman? Halk eğitimi kursları başvuruları nasıl yapılır?
Halk eğitim merkezi kurs başvuruları ne zaman? Halk eğitimi kursları başvuruları nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri “Kurslarımızla Köylerdeyiz” adlı yeni bir proje başlattı. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380’ye yakın kurs programı hazırlandı.
Millî Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, söz konusu kursların tanıtılması ve köy merkezlerinde açılması amacıyla 25 bin köy muhtarına bir mektup ve broşür gönderdi. Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yollarının gösterileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk muhtarlara gönderdiği mektubunda:
“Yaşadığımız salgın süreci bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik olan kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.
Halk Eğitim Merkezi kurslarına başvuru nasıl yapılır?
Vatandaşlar, ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği derslere katılan tüm kursiyelere katılım belgesi verilecek.
Halk Eğitim kurs listesi
2021 Yılı En Çok Kursiyer Kaydedilen Kurs Listesi
Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi
Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)
Sosyal Uyum Ve Yaşam
Kuran-ı Kerim (Elifba) Okuma
İngilizce A1 Seviyesi
Arıcılık
Okuma-Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavı
Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları
Okuma-Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı