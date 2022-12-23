Halk daha fazla para ödemek istiyormuş! Böyle olur komünist başkanın su zammı

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesilmişti.

Elektrik faturasını bile ödemeyen ve kaçak kullandıklarını gururla anlatan komünist başkanın belediyesi bu kez su zammı ile gündeme geldi.

Tunceli Belediyesi, su fiyatlarına zam yaptı. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun başında bulunduğu belediye zammı halkın istediğini bildirerek böyle bir adıma imza attı.

'Halk istedi, belediye zam yaptı' gibi oyunlarla milletin aklıyla alay eden Maçoğlu'na Sözcü gazetesinden adeta destek geldi.

Halkın zam talebi sonrası Tunceli Belediyesi'nin yaptığını ve bu girişimin Türkiye genelinde bir ilk olduğunu duyuran Sözcü gazetesinin, sürekli yaptığı açlık edebiyatının ardından böyle bir haberi köpürterek vermesi ikiyüzlülük olarak yorumlandı.