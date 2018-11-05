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Halk CHP'li belediye başkanını protesto etti: 'Başkan neredesin be ya'

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP'li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın yeterli hizmet yapmadığını belirterek ellerinde "Başkan neredesin be ya", "Çamurla yaşamaya devam" yazılı dövizlerle belediye başkanını protesto edip istifaya davet etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
Halk CHP'li belediye başkanını protesto etti: 'Başkan neredesin be ya'

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP’li belediye başkanını protesto etmek için belediye ek hizmet binasına siyah çelenk bıraktı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP’li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın yeterli hizmet yapmadığını belirterek, ellerinde ‘Türk bayrakları' ve "Başkan neredesin be ya", "Çamurla yaşamaya devam" yazılı dövizlerle Marmaraereğlisi Belediyesi Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası önüne geldi. Burada belediye başkanını istifaya çağıran grup, ek hizmet binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Jandarmadan yoğun güvenlik önlemi 

Jandarma ekipleri de ek hizmet binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alarak, onlarca jandarma ekibi olası olumsuz bir duruma karşı hazır bulundu.

Toplanan grup adına konuşma yapan Hüseyin Alp isimli vatandaş, “Belediye başkanlığına da aday değilim encümen adayı da değilim. Ben burada yaşayan emekli bir vatandaşım ve yıllardır burada yaşıyorum. Etrafımdaki insanların her birisinin birbirine ‘ya buradaki belediye çalışmıyor’ diye bu belediyenin çalışmadığını duyuyorum. Dedim ki kardeşim belediye çalışmıyorsa, buyurun gelin sesimizi duyuralım. Belediyenin bütün anonslarına rağmen ‘hiç kimse oraya gitmesin’ demesine rağmen sağ olsun arkadaşlarımız buraya geldi ve gelenlerden Allah razı olsun bizim arkamızda kimse yok, hiçbir parti yok. Benim arkamızda Allah’tan başka kimse yok. Allah da mağdurun mazlumun yanındadır şüphesiz” dedi.

“CHP demeye utanıyorum”

40 yıldır CHP’ye oy verdiğini de dile getiren Hüseyin Alp, “64 yaşındayım 40 yıldan beridir Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veriyorum. Yani biz bu kadar uğraşsaydık, bu kadar çaba gösterseydik Cumhurbaşkanını bile bu köye getirmiştik ama bir belediye başkanını getiremedik. Ben burada toplanan insanlar için şu partili bu partili diyemem, biz burada halkız. Ben oyumu Cumhuriyet Halk Partisine verdim ama eve bir misafirim geldiği zaman buranın belediyesi hangi partiden dendiği zaman CHP demeye utanıyorum. Çünkü sokaklarımız çamurdan çıkılmıyor, çocuk parklarımız yok olan çocuk parkları da çocuğu içine koysanız ottan çocuk görünmüyor” diyerek açıklamasını noktaladı.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sessizce dağıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
  1. Tekirdağ
  2. Yeniçiftlik Mahallesi
  3. Türk bayrakları
  4. CHP’li belediye
  5. CHP’li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan
  6. Marmaraereğlisi Belediyesi Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası
  7. Jandarma ekipleri

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