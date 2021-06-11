Halk Bakkal alışverişi nasıl yapılacak? İstanbulkartla bakkaldan alış veriş yapılır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Bakkal' tanıtım toplantısına katıldı.

Toplu taşımada kullanılan İstanbulkartların, anlaşmalı bakkallarda geçerli olacağını belirten İmamoğlu, "Bugün itibariyle İstanbullular ceplerinde 18 milyonun üzerinde İstanbulkart taşıyorlar.

Şimdiye kadar çoğunlukla ulaşımda geçerli olan İstanbulkart, bundan böyle Halk Bakkal logolu mahalle bakkallarında da geçecek. Ceplerinde İstanbulkart taşımakta olan bütün vatandaşlarımız, bugünden itibaren 'Halk Bakkal' logolu mahalle bakkallarında kartlarını kullanarak alışveriş yapabilecekler. Böylelikle İstanbullunun ekonomik gücünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gücüyle birleştirerek bakkallarımızın yanında olacağız. Bugün itibariyle, Belediyemize başvuruda bulunan 1200'den fazla Halk Bakkal ile yola çıkıyoruz. Hedefimiz İstanbul'un her ilçesinde her semt ve mahallede Halk Bakkal ağını genişletmek ve yok olmakta olan mahalle bakkalı komşularımıza destek olmak" ifadelerini kullandı.