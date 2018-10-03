Halıyı silmek uğruna kendinizi sakatlamayın



Sporcu hastalığı olarak bilinen menüsküs yırtılmalarının oluşumunda, ev kadınları ikinci sırada yer alıyor. Sebebi diz üstü çalıştıktan sonra aniden kalkmaları...

Menüsküs vücuda binen yükün bacaklara aktarılmasını sağlıyor.



Düz olan eklem yüzeylerinin derinliğini artıran, bunların yüzeylere uyumunu sağlayan menüsküs, hilal şeklinde kıkırdaktan bir doku.. Menüsküs, daha çok bacak sabitken, vücudun diz eklemi üzerinde dönmesiyle zedelenip yırtılabiliyor.

ANİDEN AYAĞA KALKMAYIN!

Sporcular, bu tür zedelenmelere daha çok maruz kaldıkları için hastalığın görülme sıklığı açısından ilk sırada yer alıyor. Menüsküs yırtığı oluşumunda, ikinci sırada ise ev kadınları var. Uzun süre diz üstü çalıştıktan sonra kalkmaya çalışmak, menüsküs yırtılmalarına sebep olabilir. Ev kadınları eğer uzun süre diz üstü halı silme gibi iş yapmışsanız, aniden ayağa kalkmaktan kaçınmalısınız..

Tansiyon düşüklüğü, özellikle aniden geliştiğinde kişide ciddi belirti ve bulgular verebilir. Baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu, göz kararması, bulantı, soğuk bir deri, hızlı soluma, yorgunluk, depresyon, susama hatta bayılma bunlar arasındadır.

Kişinin otururken ya da yatarken aniden kalkması tansiyon düşmelerine yol açabilir. En sık sebepleri, susuz kalma, uzun süreli yatak istirahati, gebelik, diabet, kalp hastalıkları, yanıklar, aşırı sıcak, büyük variköz damarlar, nörolojik hastalıklardır. Aynı şekilde birçok tansiyon ilacı, depresyon ilaçları, parkinson ilaçları da postürel hipotansiyon yapabilmektedir.

Yaygın olarak, özellikle 65 yaş üstünde görülmektedir. Fakat aynı zamanda tamamen sağlıklı genç bireylerde de otururken ya da yatarken ani kalkmalarda bu tansiyon düşüklüğü görülebilir. Onun için hanımlar halı uğruna sağlığınızdan olmamalısınız..