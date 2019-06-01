Halit Ergenç dayak mı yedi? Halit Ergenç saldırı
Etiler’de Gezi destekçisi Halit Ergenç'e trafikte saldıran 2 kişi gözaltına alındı. 49 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.Etiler’de Gezi destekçisi Halit Ergenç'e trafikte saldıran 2 kişi gözaltına alındı. 49 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.01 Haziran 2019 Cumartesi 17:05
Etiler’de Gezi destekçisi Halit Ergenç'e trafikte saldıran 2 kişi gözaltına alındı. 49 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gezi kalkışmasına destek veren sözde oyuncu Halit Ergenç, bu sabah 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
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