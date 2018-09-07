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Halit bebek ilik nakli bekliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 1 yaşındaki Halit Güldür'ün ailesi, uygun iliğin bulunması için dua ediyor.

07 Eylül 2018 Cuma 00:08
Halit bebek ilik nakli bekliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan 1 yaşındaki Halit Güldür, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

Halil ve Hatice Güldür çiftinin 1 yaşındaki oğlu Halit'e, doğumdan sonra rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konuldu. Bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Halit Güldür'ün, tedavi için kök hücre nakli olması gerektiği bildirildi.

Uygun iliğin bulunması için ailesinden doku örnekleri alınan Halit'in annesi ile yarım uyumlu olduğu belirlendi. Halit'e annesinden yapılan ilik nakli başarısız oldu. Halit bebek şimdi, hayata tutunmak için duyarlı vatandaşlardan uygun ilik bekliyor.

Baba Halil Güldür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halit'in doğumdan sonra bir süre kuvözde kaldığını ve doktorların immün yetmezliği teşhisi koyduğunu anlattı.

Kendisinden eşinden ve kızından Halit için doku örneği alındığını belirten Güldür, "Annesi yarım uyumlu olduğu için birinci nakilde annesinden aldılar ama birinci naklimiz tutmadı. Yabancı ülkeden iki ilik vardı ancak onlar da olumsuz çıktı." dedi.

Çocuğunun bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için hasta olmaması gerektiğini dile getiren Güldür, kendilerinin de hasta olmamak için sürekli ilaç aldıklarını, evden çok az çıktıklarını ve tek kullanımlık ürünler kullandıklarını ifade etti.

"İlik nakli olmazsa oğlumun yaşaması çok zor"

Vatandaşlardan Kızılay'a gidip kök hücre bağışı yapmalarını isteyen Güldür, şunları kaydetti:

"Kök hücrenin vericiye hiçbir zararı yok. İlik nakli olmazsa oğlumun yaşaması çok zor. Hastalıkla mücadele etme şansı yok. Bizim bir an önce ilik nakline ihtiyacımız var. Ne olacağını bilmeden yaşıyoruz. 'Çocuk ölecek mi?' diye her gün korkarak yaşıyoruz. Bu süreç çok zor. Bilinçlenmediğimiz için Türkiye'de ilik bulması çok zor oluyor. Yurt dışında var ama oradan da gelmesi çok uzun sürüyor. Hastanelerde bir sürü çocuk ilik bekliyor."

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 00:08
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  2. Fethiye
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  5. İmmün yetmezliği
  6. Muğla
  7. Anadolu Ajansı

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