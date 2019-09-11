0553 313 94 23

Halisdemir'in yeğeni de bir kahraman olarak can verdi

FETÖ'nün düzenlediği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi başından vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir'in de bir kahramanlık yaparken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
Halisdemir'in yeğeni de bir kahraman olarak can verdi

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve direnişin sembolü haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir de bir kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

Denize atladı

TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, Bursa Mudanya'da denizde boğulmak üzere olan bir genci kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da bulunan 3 çocuk babası Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü.

1 dakika bile tereddüt etmeyen Halisdemir, hemen denize atladı ve gence doğru yüzdü. Büyük çaba sonucu genci kurtarmayı başaran Halisdemir, kendisini kurtaramadı. Gözden kaybolan Halil Halisdemir, boğularak hayatını kaybetti. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla Halisdemir'i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, "Kahramanlık genlerinde var" yorumunu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
  1. Niğde
  2. Bursa
  3. ömer halisdemir
  4. Halil Halisdemir
  5. FETÖ

YORUM YAZ

  • hercaihercai23 dk önce
    Mekani cennet olsun.
  • SnsSns24 dk önce
    Kabirleri nur,mekanları cennet olsun.Amin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı
  1. Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis..
  2. Makas tekniği ile 15 yıllık çocuk..
  3. Belçika’da akıl almaz uygulama!..
  4. TEPSAM’dan kurtuluş mesajı
  5. Hindistan vatandaşlıktan..
  6. Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden..
  7. Van Büyükşehir eylül ayı meclis..
  8. Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır
  9. Kütahya’da okullarda aşure ikramı
  10. Çineliler enişteleri Guidetti ile..
  11. Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına..
  12. Simav’da ‘Güvenlik Toplantısı’
  13. Lüks otomobillerden panel hırsızlığı..
  14. Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi,..
  15. THY'den yeni uygulama! Resmen başlatıldı
  16. ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton..
  17. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
  18. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
  19. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
  20. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
  21. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
  22. INERS’19 sona erdi
  23. Belediyeden sokak hayvanları için..
  24. Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya..
  25. Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala..
  26. İş kazalarında kan şekeri etkisi de..
  27. Aydın’da incir üreticisi şokta
  28. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
  29. Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle..
  30. Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim
İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

Günün Karikatürü

11 Eylül 2019
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim