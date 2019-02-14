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Halis Günday 5. partisine rozet taktı

Aydın siyasetinin renkli simalarından Halis Günday, düzenlenen törenle 5.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:26
Halis Günday 5. partisine rozet taktı

Aydın siyasetinin renkli simalarından Halis Günday, düzenlenen törenle 5. partisinin rozetini taktı. Kısa sürede 4 parti değiştiren Halis Günday’a yeni partisi Demokrat Parti’de rozetini Genel Başkan Gültekin Uysal taktı.


Aydın’ın önemli simalarından biri olan Halis Günday, 70 yaşından sonra yeniden rahmetli babasının partisine geldiğini belirterek “Babam Demokrat Parti’nin kurucularından ve Karacasu’nun belediye başkanlarından idi. Ben siyasete 1988 yılında Refah partisinde başladım. Sevdiğim insanlar parti değiştirince ben de onlarla birlikte parti değiştirmek durumunda kalıyorum. AK Parti’nin Aydın’daki kurucularından 3. üyeyim. Dönemin Belediye Başkanı İlhami Ortekin AK Parti ile ters düşünce 2014 seçimlerinde kendisi ile demokrat partiye geçtim. Ben Meclis üyesi seçildim. Mesut Bey’i de çok severim. Mesut Bey CHP’den belediye başkanı seçildi. Hal böyle olunca Demokrat Parti’den istifa edip Mesut Özakcan’ın partisi CHP’ye geçtim. Şimdi Mesut Bey CHP’den istifa edip Demokrat Parti’ye geçince ben de eski partime yeniden geri döndüm. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal çok sevdiğim ve beğendiğim bir çocuktur. Geleceğini parlak görüyorum” diye konuştu.


Aydın’da Büyükşehir olmadan önce uzun süre belediye başkan yardımcılığı, belediye meclis başkan vekilliği yapan Halis Günday, Aydın Büyükşehir olunca Efeler Belediyesi’nde de birçok önemli görevlerde bulundu. Halis Günday, son taktığı rozet ile birlikte kısa sürede yakasında 4 ayrı partinin rozeti taşıyan ender isimlerden biri oldu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:26
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